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ПРООН поможет трем объединенным громадам на Донетчине разработать стратегии развития

Сегодня, 13:17 citynews.net.ua | Напечатать

Программа развития ООН в Украине (ПРООН) поможет объединенным территориальным общинам в Донецкой области разработать стратегии развития.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Донецким пресс-клубом.

В рамках программы "Восстановление и развитие мира" объединенные территориальные громады получат поддержку по разработке собственных стратегий местного социально-экономического развития. Также, благодаря соответствующему проекту, группа предоставит учебно-консультационное сопровождение громадам по планированию их организационного развития.

Лиманская, Черкасская и Николаевская объединенные территориальные громады вошли в перечень общин, где будут работать эксперты, которых ПРООН привлекло для выполнения вышеуказанных работ, - отметил эксперт ПРООН по стратегическому планированию Максим Филяк.

"Стратегия - очень важный документ для громад, это их программа развития. Она способствует консолидации людей, предоставляет четкое видение, каким образом общество будет развиваться, для каких проектов и инициатив, в первую очередь, искать ресурсы. Стратегия способствует прозрачному распределению средств, повышает конкурентоспособность громады и, как навигатор, указывает ключевые ориентиры в достижении общей цели. Именно стратегия является тем базовым документом для власти, который она обязательно должна учитывать, развивая громаду. Поэтому ПРООН, привлекая профессиональных специалистов, помогает объединенным территориальным громадам разработать стратегии для вышеуказанных ОТГ ", - акцентировал Максим Филяк.


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