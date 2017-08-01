В Славянске будут судить 60-летнего участника «референдума»

Прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Славянска участвовавшего в организации «референдума» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года, во время оккупации города Славянск вооруженными боевиками, 60-летний местный житель согласился на предложение возглавить участковую избирательную комиссию, располагалась в бывшем Доме культуры им. Ленина (ныне - Центр культуры и досуга). Целью работы комиссии было проведение незаконного референдума о признании государственной независимости террористической организации «ДНР»», - говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что обвиняемый, выполняя возложенные на него полномочия, порганизовывал и контролировал работу лиц, привлеченных в качестве «членов участковой избирательной комиссии», в частности - при формировании списков граждан, принимавших участие в голосовании, подсчете бюллетеней, подписании протокола и передачи его боевикам.

«В настоящее время следствием собраны все весомые доказательства совершения указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, а именно - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет заключения», - уверили в прокуратуре.