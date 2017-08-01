УЗ: На период с 16 по 27 октября в график курсирования поездов до Польши вносятся изменения

УЗ: На период с 16 по 27 октября в график курсирования поездов до Польши вносятся измененияСегодня, 09:46
ПАО "Укрзализныця" сообщает об изменениях в графике курсирования поездов в Польшу в период с 16 по 27 октября 2017 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
"В связи с модернизацией железной дороги на территории Польши скоростные поезда Интерсити+ Киев-Перемышль с 16 по 27 октября будут курсировать до станций Медыка и Львов", - говорится в сообщении.
В указанный период будут проводиться работы по модернизации железнодорожной линии на территории Польши, поэтому движение поездов по колее 1520 мм на участке Перемышль-Хурко не будет.
Таким образом, в указанный период скоростные поезда Интерсити+, которые курсируют из Украины в Польшу, будут ограничивать маршрут следования до станции Медыка (Польша) и до Львова.
В частности, поезд Интерсити+ №706/705 Киев, Львов-Перемышль ограничит маршрут следования до станции Медыка (Польша), поезд Интерсити+ №716/715 Киев-Перемышль-Киев будет курсировать действующим расписанием, но с ограничением маршрута до ст. Львов.
Кроме того, произойдут изменения в курсировании вагонов в составе поезда №51/52 Варшава/Вроцлав-Львов. Который будет курсировать до 16 октября и после 27 октября, а в промежутке между этими датами поезд курсироватьне будет.