УЗ: На период с 16 по 27 октября в график курсирования поездов до Польши вносятся изменения

ПАО "Укрзализныця" сообщает об изменениях в графике курсирования поездов в Польшу в период с 16 по 27 октября 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"В связи с модернизацией железной дороги на территории Польши скоростные поезда Интерсити+ Киев-Перемышль с 16 по 27 октября будут курсировать до станций Медыка и Львов", - говорится в сообщении.

В указанный период будут проводиться работы по модернизации железнодорожной линии на территории Польши, поэтому движение поездов по колее 1520 мм на участке Перемышль-Хурко не будет.

Таким образом, в указанный период скоростные поезда Интерсити+, которые курсируют из Украины в Польшу, будут ограничивать маршрут следования до станции Медыка (Польша) и до Львова.

В частности, поезд Интерсити+ №706/705 Киев, Львов-Перемышль ограничит маршрут следования до станции Медыка (Польша), поезд Интерсити+ №716/715 Киев-Перемышль-Киев будет курсировать действующим расписанием, но с ограничением маршрута до ст. Львов.

Кроме того, произойдут изменения в курсировании вагонов в составе поезда №51/52 Варшава/Вроцлав-Львов. Который будет курсировать до 16 октября и после 27 октября, а в промежутке между этими датами поезд курсироватьне будет.