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Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

Сегодня, 19:36 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко призвал представителей Конгресса США рассмотреть возможность предоставления Украине вооружений оборонного характера.

Об этом он сказал на встрече с делегацией Конгресса, сообщает пресс-служба главы государства.

Американскую делегацию возглавил председатель подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольд Роджерс.

Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил благосклонную позицию представителей комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

"Петр Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи Украине в сфере безопасности, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих", - сказано в сообщении АП.

Согласно сообщению, члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.

Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.


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