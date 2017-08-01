» » В Киеве двух экстремалов ударило током на крыше поезда

В Киеве двух экстремалов ударило током на крыше поезда

Сегодня, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

Двое подростков залезли на крышу поезда по перевозке машин, где их ударило током, поскольку вагон находился под напряжением. Один получил 30% ожогов тела, другой - ожоги рук.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщение о ЧП на ул. Евгения Маланюка, 115, поступило вечером 29 августа в Киевскую службу спасения. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что после поражения током подростки остались лежать на вагоне, что затрудняло спасение.

После того как пострадавших сняли с крыши вагона, их передали врачам.

"В погоне за экстремальными ощущениями и ради новых селфи очень много подростков и молодых людей залезают на вагоны, находящихся под напряжением. К сожалению, большинство таких случаев заканчивается летально. Количество так называемых зацеперов не уменьшается", - отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства КГГА Роман Ткачук.

Киевская служба спасения предупреждает, что напряжение на железнодорожном транспорте составляет 25 тысяч вольт, что представляет большую угрозу жизни и здоровью людей.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:32

В Луганской области чиновники присвоили 600 тыс грн пенсий

Сегодня, 19:31

МИД: Более 400 человек пропали без вести на Донбассе

Сегодня, 18:06

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Сегодня, 17:36

«ЛНРовцы» подумывают уйти от российского электричества

Сегодня, 16:59

За сутки патрульные на Луганщине оштрафовали двух нарушителей на ж/д переезде

Сегодня, 16:46

В полицию с начала 2017 года поступило более 5 тыс. сообщений о пропаже детей

Сегодня, 15:58

В Старобельске открыли районное территориальное медицинское объединение

Сегодня, 14:57

К захваченному в Донецке журналисту Асееву не пускают международных наблюдателей

Сегодня, 14:34

Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились под землю и требуют погашения долгов по зарплате

Сегодня, 13:56

Заместителя главврача ЛОДКБ будут судить за злоупотребление служебным положением

Сегодня, 13:22

Турчинов рассказал, каким будет оборонный бюджет на следующий год

Сегодня, 12:41

ГУР: В Донбассе наемники пишут рапорта об увольнении

Новости Украины:

Сегодня, 19:36

Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

Сегодня, 19:20

ГФС: в Украине биткоин вне закона

Сегодня, 18:06

Гройсман обещает внести бюджет-2018 в Раду 15 сентября

Сегодня, 17:38

Поморянский замок во Львовской области отреставрируют за 8,3 млн грн

Сегодня, 16:59

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Сегодня, 16:45

В Киеве двух экстремалов ударило током на крыше поезда

Сегодня, 15:49

В Одессе задержали бывшую судью за незаконное отчуждение госсобственности

Сегодня, 14:52

Из Украины в Египет запустят прямой авиарейс в 2018 году

Сегодня, 14:34

Горняки первой смены шахты "Родинская" спустились под землю и требуют погашения долгов по зарплате

Сегодня, 14:08

В этом году в школы пойдут 400 тысяч первоклассников

Сегодня, 12:43

Пиротехники за сутки обнаружили и уничтожили 7 минометных мин и 9 гранат на территории Донецкой области

Сегодня, 12:17

В Одессе СБУ пресекла закупку российского оборудования

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 