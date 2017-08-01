Из Украины в Египет запустят прямой авиарейс в 2018 году

Компания "Международные Авиалинии Украины" с 6 апреля 2018 года запустит прямые рейсы из Киева в столицу Египта Каир (Аль-Кахира).

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

В частности, указано, что расписание предусматривает выполнение четырех рейсов в неделю в дневное время на самолетах Boeing 737.

Вылет из Киева будет осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 10:25, возвращение из Каира - в 13:35 после 50-минутной стоянки в аэропорту египетской столицы. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Стоит отметить, что на данный момент прямые авиарейсы между Киевом и Каиром отсутствуют. В 2004 году полеты по данному маршруту начала выполнять авиакомпания "АэроСвит", но несколько лет спустя рейсы были отменены.