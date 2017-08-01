В этом году в школы пойдут 400 тысяч первоклассников

В первый класс в этом году пойдет 400 тысяч учеников.

Об этом журналистам перед заседанием правительства заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, - сообщает УНН.

"У нас более 400 тыс. учеников первого класса сядут за парты", - сказала Л.Гриневич. По ее словам, ученики будут учиться по обновленной в прошлом году программе.

"Но в этом году мы предлагаем обновление программы для 5-9 классов", - уточнила Гриневич.

Она также отметила, что проблемы с учебниками в этом году не будет.

По данным министра, последние партии книг для 9-х классов уже доезжают на места.

"Школы готовы к новому учебному году. Сейчас ситуация, что по некоторым школам еще не завершены ремонты, но это очень большие капитальные реконструкции, которые требуют не нескольких месяцев летних, а требуют даже года работы", - сказала Гриневич.

Она отметила, что в таких случаях дети будут учиться в других помещениях. "1 сентября абсолютно все дети, все ученики сядут за парты и начнется обучение", - подчеркнула министр.

Министр напомнила, что на сельских территориях этого года открыто дополнительно 201 опорную школу.