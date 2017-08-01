Cуд по делу сына нардепа Шуфрича состоится 30 августа

Cуд по определению меры пресечения сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестору состоится завтра, 30 августа.

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Законом предусмотрена ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений в результате нарушения водителем правил дорожного движения в виде лишения свободы от 3-х до 8 лет лишения свободы. Завтра состоится суд по определению меры пресечения виновнику ДТП", - написал Геращенко.