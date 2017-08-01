В Харькове будут судить живодеров за жуткое убийство овчарки по заказу её хозяина

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в Октябрьский районный суд Харькова два обвинительных акта по факту жестокого обращения с животными.

Об этом рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, пишет Укринформ.

"В прошедшем июле 40-летний житель Новобаварского района Харькова нанял 51-летнего пьяницу для убийства своей собаки и выдал орудие преступления: молоток. В качестве вознаграждения пообещал бутылку водки", - отметил прокурор.

По его словам, установлено, что исполнитель заказа держал овчарку за ошейник и бил по голове молотком.

"Соседка услышала визг животного, вышла на улицу, увидела происходящее и вызвала зоозащитников и полицию", - добавил прокурор.

По его словам, спасти овчарку не удалось: "Экспертиза показала, что смерть собаки наступила в результате черепно-мозговой травмы, нанесенной тупым твердым предметом в область головы и шеи, причем раны повлекли тяжкие страдания животного перед смертью".

"Заказчику преступления инкриминируется подстрекательство и пособничество в издевательстве над животным (ч.ч. 4,5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 УК Украины), а исполнителю - издевательство над животным (ч. 1 ст. 299 УК Украины)", - пояснил прокурор.

По его словам, хозяин собаки так и не смог вразумительно объяснить, почему он решил избавиться от животного таким способом.