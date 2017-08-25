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НАПК не нашло нарушений в декларациях Порошенко

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашло нарушений законодательства по результатам полной проверки деклараций Президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы, сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство установило, что Порошенко при составлении и представлении деклараций выполнил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции».

«По результатам проверки уполномоченные лица НАПУ установили достоверность задекларированных сведений в декларациях 2015 и 2016 годов. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при осуществлении полной проверки деклараций НАПК использовало информацию, полученную из Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции, Государственного судового реестра Украины и Судебной книги Украины, Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов, Государственных реестров патентов Украины на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и знаки для товаров и услуг, а также информацию, полученную на запросы от государственных органов.

«Отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в Киеве относительно сведений о суммах выплаченных доходов субъекта декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 год, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции», – подчеркнули в ведомстве.

НАПК осуществляло полную проверку деклараций Президента Украины на основании абзаца второго части первой статьи 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и подпункта 1 пункта 3 раздел III Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденного решением НАПК от 10.02.2017 № 56, зарегистрированного в Министерстве юстиции 13.02.2017 под № 201/30069.


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