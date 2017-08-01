Из Украины запускают новые авиарейсы в Данию, Германию и Польшу

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air запускает новые рейсы в Данию, Германию и Польшу с вылетом из Киева.

Об этом сообщает ЦТС.

"В ближайшие 3 дня из Жулян в Киеве отправится 5 новых рейсов. 25 августа открывается направление в столицу Дании Копенгаген.

26 августа стартует рейс из Жулян в немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, а 27 августа - в Нюрнберг", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, лоукостер сегодня открывается два новых направления из Киева - в польские Люблин и Познань.

Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта Киев/Жуляны в Польшу с 4 до 6.

Отмечается, что запуск рейсов по новым направлениям станет возможен благодаря тому, что 24 августа, в аэропорт в Киеве прибыл второй самолет Wizz Air, который авиакомпания будет базировать в Украине.