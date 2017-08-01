В Винницкой области горела электричка

В Бершадском районе Винницкой области горела электричка, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Винницкой области.

Сообщается, что накануне в службу спасения поступило сообщение о том, что за пределами населенного пункта Яланец загорелась электричка. Спасатели на месте происшествия установили, что загорелся локомотив пригородного поезда.

"Машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, где находились 25 пассажиров. Резервный локомотив из города Гайворон транспортировал пассажиров к месту назначения (ст. Рудница)", - говорится в сообщении. Также сообщается, что спасатели потушили пожар приблизительно за полчаса. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.