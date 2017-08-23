В Родинском сожгли могилу воина АТО

24 августа на кладбище города Родинское Донецкой области была обнаружена уничтоженная огнем могила бойца АТО Константина Шрамко. Все венки, крест, а также фото погибшего украинского воина были сожжены, сообщает ИА «Вчасно».

Сгоревшую могилу при обходе территории обнаружил и.о директора родинского кладбища и сообщил об этом правоохранителям.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты и сотрудники ГСЧС. По предварительным данным причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

«Местные жители уверены, что это — преднамеренный поджог, так как могилу окружает только асфальт, и даже неосторожно брошенный окурок вряд ли мог бы попасть именно на место захоронения украинского воина АТО», - пишет издание.

Уроженец Родинского Константин Шрамко, бывший горняк шахты «Краснолиманская», погиб 19 ноября 2016 года в поселке Пески под Донецком во время минометного удара