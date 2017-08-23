Порошенко повысил в звании Аллерова, Аброськина, Демчину, Чечеткина

Президент Петр Порошенко 23 августа издал ряд указов о присвоении новых званий.

Так, Юрий Аллеров, командующий Национальной гвардии, и Игорь Колесник, первый замначальника Генштаба ВСУ, стали генерал-полковниками.

Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции, повышен в звании до генерала полиции второго ранга. Павел Демчина, первый заместитель главы СБУ, и Николай Чечеткин, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, стали генерал-лейтенантами.

Воинское звание генерал-лейтенанта также получили командующий войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Андрей Грищенко, начальник штаба Воздушных сил Вячеслав Шамко и глава Государственной службы спецсвязи Леонид Евдоченко. Первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василий Писный в порядке переаттестации получил воинское звание генерал-лейтенанта. Раньше он был генерал-лейтенантом милиции.

Народный депутат, генерал-лейтенант милиции Николай Паламарчук получил специальное звание генерала полиции первого ранга в отставке. Он работал в органах МВД с 1982 до 2005 года.

Посол Украины в Словакии Юрий Мушка, посол в Ливии Николай Нагорный, посол в Кении Евгений Цимбалюк получили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (первый ранг государственного служащего, соответствует генералу армии).