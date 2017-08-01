В Киеве на ул Грушевского взорвалось неизвестное устройство - 2 человека пострадали

Во время празднования Дня Независимости в Киеве, на улице Грушевского, в результате взрыва пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате происшествия мужчина и женщина получили телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в полиции.