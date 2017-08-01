Сотрудники Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора боевиков "ДНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Мужчина передавал боевикам данные о перемещении, а также места расположения личного состава и военной техники сил АТО вблизи линии разграничения.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что информацию сообщник террористов собирал и получал во время поездок на подконтрольную украинской власти территорию якобы для посещения родственников. Правоохранители задержали жителя временно оккупированного Енакиево в одном из поселков Константиновского района во время очередного «визита» к близким", - отмечается в сообщении.

Информатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.