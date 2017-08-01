"ПриватБанк" выплатит 1,6 млрд гривен крымским вкладчикам

"ПриватБанк" в соответствии с решениями судов выплатит своим крымским вкладчикам около 1,6 млрд гривен.

Об этом в интервью порталу "Минфин" сообщила и. о. главы банка Галина Пахачук.

По ее словам, бывшие хозяева банка продали активы и пассивы финучреждения коммерческой структуре, которая и занимается взысканием вкладов в судебном порядке

"Банк продал активы и пассивы коммерческой структуре, которая и ведет этот иск. По своей сути — это частная претензия. Что не совсем красит банк и тех, кто ранее принимал решения - продать депозиты физлиц без согласия самих вкладчиков", - рассказала Пахачук. Она отметила, что указанные вклады - это вклады тех граждан, которые подтвердили свою экономическую связь с Украиной.

При этом, глава "ПриватБанка" отметила, что банк и так возвращает подобные вклады и без участия исполнительных органов. Пахачук рассказала, что сейчас бывшие сотрудники украинских правоохранительных органов создали на территории Крыма частные юридические конторы, которые как раз и занимаются за вознаграждение взысканием вкладов с украинских банков.

"Отмечу, что сейчас многие бывшие прокуроры и судьи создали адвокатские конторы, которые за деньги решают проблемы с возвратом таких вкладов. Но мы и так эти вклады возвращаем по решению судов. В ближайшее время мы вернем около 1,6 млрд гривен по крымским вкладам на основании решений судов которые вступили в законную силу, добровольно без исполнительной службы", - подчеркнула Пахачук.