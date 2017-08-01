Безвизом уже воспользовались 200 тысяч украинцев

Правом безвизовых путешествий в страны Европы уже воспользовались 200 тысяч украинцев, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что при этом более 76 тыс. наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска.

Кроме того, в рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего граждан нашей страны следовали через границу с Польшей и Венгрией – 90 тыс. человек.

По данным ведомства, всего с начала действия безвиза зафиксировано 57 отказов нашим гражданам в пересечении границы, подавляющее большинство из которых из-за не подтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.