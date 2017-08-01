У киевлянина изъяли наркотиков на 3 млн грн, оружие и боеприпасы

Полиция задержала киевлянина, в квартире которого при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению, работники полиции получили оперативную информацию о том, что 27-летний киевлянин занимается продажей наркотических средств.

Полицейские договорились с мужчиной о покупке наркотиков. Во время встречи киевлянин занервничал и попытался скрыться, но правоохранители не дали ему этого сделать. При поверхностном осмотре у него изъяли два пакетика с кокаином.

Проведен обыск по месту жительства задержанного. "Стоимость изъятых при обыске наркотиков по розничным ценам черного рынка составляет около 3 миллионов гривень", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство. Готовятся материалы для объявления о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.