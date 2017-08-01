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В ходе обысков на спиртзаводах изъято продукции на сумму более 540 млн гривен

Сегодня, 14:54 citynews.net.ua | Напечатать

В ходе обысков на спиртзаводах изъято продукции на сумму свыше 540 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Так, Билан сообщил подробности спецоперации, проводимой в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в том числе и в отношении бывших руководителей ГП "Укрспирт".

"По итогам вчерашних обысков на спиртзаводах, не входящих в состав ГП "Укрспирт", о которых я писал ранее, могу сообщить, что сотрудники налоговой милиции добились наиболее значительных результатов в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя... С учетом вчерашних обысков, в рамках данной спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму свыше 540 миллионов гривен. И эту работу мы обязательно продолжим", - написал он.

Билан сообщил, что в ходе обысков на шести заводах, расположенных на территории Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей, было обнаружено и изъято 1416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 миллионов гривен. Он также добавил, что в рамках первого этапа масштабной спецоперации были проведены обыски на 41 спиртзаводе и изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью около 180 миллионов гривен.


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