» » ПФУ остановил выплату пенсий экс-переселенцам, которые купили жилье и уже прописались в Мариуполе

ПФУ остановил выплату пенсий экс-переселенцам, которые купили жилье и уже прописались в Мариуполе

Сегодня, 11:58 citynews.net.ua | Напечатать

Пенсионный фонд Украины без предупреждения прекратил выплату пенсий гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию, приобрели там жилье, получили постоянную прописку и отказались от статуса переселенца. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Таких людей снова вынуждают получить справку внутренне перемещенного лица. Это является одним из условий возобновления выплаты пенсий.

"Постоянные проверки, идентификация в "Ощадбанке", где огромные очереди и бывает не по одному дню. Все это меня очень сильно ограничивает и нарушает мои права. А все только потому, что я был в 2014 году, на момент начала АТО, прописан в городе Донецке. Если я начну как переселенец оформлять, то это займет три месяца, а значит, три месяца я буду без пенсии. Смысла восстанавливаться как переселенец со всеми вытекающими негативными последствиями я не вижу", – говорит бывший житель Донецка, а теперь житель Мариуполя Павел Бедарев.

Дончанин Сергей Ваганов, тоже имеющий собственное жилье в Мариуполе, уже пережил не одну остановку выплаты пенсии. Каждый раз ему приходилось самостоятельно находить выход из ситуации. "Мне несколько раз блокировали пенсию, и каждый раз меня никто не предупреждал об этом. Я живу в собственной квартире. После того, как мне очередной раз заблокировали пенсию, я прописался в этой квартире. Иллюзия, что я скоро вернусь в Донецк, домой, растворилась. И вот сейчас, когда я себя считал полноценным жителем города, без клейма временно перемещенной особы, меня опять лишили пенсии. У меня такое чувство, как будто меня со всей силы дернули за ошейник, о котором я уже забыл. А мне опять напомнили об этом. Единственный выход, который я вижу – идти в суд. Как это мне не горько, но я вынужден судиться с моим государством", – сказал Сергей Ваганов.

В районных управлениях Пенсионного фонда Мариуполя, наряду со ссылками на подзаконные акты, в которых даже с учетом последних редакций ничего не сказано об остановке выплаты пенсий для граждан, получивших постоянную прописку, называют отсутствие так называемого "бумажного" пенсионного дела. Однако это не было препятствием до августа текущего года и не являлось обязательным условием при наличии электронной базы данных. Хотя, как утверждают в Министерстве социальной политики Украины, были случаи остановки пенсий даже при наличии полного пакета бумажных документов.

"Так вот, 509 постановление, 365-е, 367-е постановления Кабинета министров, на которые они ссылаются, к Пенсионному фонду вообще никакого отношения не имеют. Право человека на пенсию, знаете, закреплено Конституцией. Пенсия – это имущество, это не социальные выплаты. Социальные пенсии – это те пенсии, которые люди получают в управлениях социальной защиты. А остальные пенсии – это заработанное. Это – взносы, и их нужно выплачивать. Является ли это дискриминацией? Однозначно – да", – считает советник Министерства социальной политики Валерий Панченко.

В мариупольском центре оказания помощи пострадавшим во время АТО, желающих через суд восстановить свои пенсии, уже около 10 человек. И это только в одной адвокатской конторе. Как утверждают юристы центра, количество обращений с каждым днем увеличивается. Что касается самих пострадавших, то они полны решимости дойти до международных инстанций.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:07

«Информационные войска Украины» отделились от МИП

Сегодня, 17:35

В Луганской области погибла женщина-водитель

Сегодня, 17:15

Контактная группа в Минске обсудит экологическую ситуацию на Донбассе

Сегодня, 16:57

Волкер назвал агрессию РФ на Донбассе "риском для всей Европы"

Сегодня, 16:55

Военная прокуратура отчиталась об итогах своей работы за 3 года

Сегодня, 15:56

Порошенко открыл радиотелевизионную станцию в Новоайдарском районе

Сегодня, 15:44

На Луганщине ожидаются дожди и шквалы

Сегодня, 15:40

Порошенко едет на Луганщину открывать телевышку и театр

Сегодня, 14:51

Красный Крест занимается поиском 640 граждан, пропавших без вести в Донбассе

Сегодня, 14:24

Террористов-неудачников «ЛНР» приговорили к 6 годам лишения свободы

Сегодня, 13:18

За годы независимости погибли 1177 правоохранителей

Сегодня, 11:41

Боевики «ЛНР» начали танковые учения (фото)

Новости Украины:

Сегодня, 18:07

«Информационные войска Украины» отделились от МИП

Сегодня, 16:53

В Украине к охране порядка на День Независимости привлекут около 15 тыс. правоохранителей

Сегодня, 15:38

У киевлянина изъяли наркотиков на 3 млн грн, оружие и боеприпасы

Сегодня, 14:54

В ходе обысков на спиртзаводах изъято продукции на сумму более 540 млн гривен

Сегодня, 14:22

Порошенко рассчитывает на принятие Радой пенсионной реформы в первые дни работы

Сегодня, 13:23

В Харькове 23-24 августа правоохранители усилят охрану правопорядка

Сегодня, 12:59

В шахтоуправлении Покровска погиб горняк

Сегодня, 12:46

Украина потеряла более 1 трлн гривен от оккупации Крыма Россией

Сегодня, 11:58

ПФУ остановил выплату пенсий экс-переселенцам, которые купили жилье и уже прописались в Мариуполе

Сегодня, 11:51

В Москве по фиктивному обвинению задержан режиссер Кирилл Серебренников

Сегодня, 11:37

К Сущенко в СИЗО на свидание пустили жену и дочь

Сегодня, 10:59

В Донецкой области двое жителей подорвались на взрывном устройстве

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 