ПФУ остановил выплату пенсий экс-переселенцам, которые купили жилье и уже прописались в Мариуполе

Пенсионный фонд Украины без предупреждения прекратил выплату пенсий гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию, приобрели там жилье, получили постоянную прописку и отказались от статуса переселенца. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Таких людей снова вынуждают получить справку внутренне перемещенного лица. Это является одним из условий возобновления выплаты пенсий.

"Постоянные проверки, идентификация в "Ощадбанке", где огромные очереди и бывает не по одному дню. Все это меня очень сильно ограничивает и нарушает мои права. А все только потому, что я был в 2014 году, на момент начала АТО, прописан в городе Донецке. Если я начну как переселенец оформлять, то это займет три месяца, а значит, три месяца я буду без пенсии. Смысла восстанавливаться как переселенец со всеми вытекающими негативными последствиями я не вижу", – говорит бывший житель Донецка, а теперь житель Мариуполя Павел Бедарев.

Дончанин Сергей Ваганов, тоже имеющий собственное жилье в Мариуполе, уже пережил не одну остановку выплаты пенсии. Каждый раз ему приходилось самостоятельно находить выход из ситуации. "Мне несколько раз блокировали пенсию, и каждый раз меня никто не предупреждал об этом. Я живу в собственной квартире. После того, как мне очередной раз заблокировали пенсию, я прописался в этой квартире. Иллюзия, что я скоро вернусь в Донецк, домой, растворилась. И вот сейчас, когда я себя считал полноценным жителем города, без клейма временно перемещенной особы, меня опять лишили пенсии. У меня такое чувство, как будто меня со всей силы дернули за ошейник, о котором я уже забыл. А мне опять напомнили об этом. Единственный выход, который я вижу – идти в суд. Как это мне не горько, но я вынужден судиться с моим государством", – сказал Сергей Ваганов.

В районных управлениях Пенсионного фонда Мариуполя, наряду со ссылками на подзаконные акты, в которых даже с учетом последних редакций ничего не сказано об остановке выплаты пенсий для граждан, получивших постоянную прописку, называют отсутствие так называемого "бумажного" пенсионного дела. Однако это не было препятствием до августа текущего года и не являлось обязательным условием при наличии электронной базы данных. Хотя, как утверждают в Министерстве социальной политики Украины, были случаи остановки пенсий даже при наличии полного пакета бумажных документов.

"Так вот, 509 постановление, 365-е, 367-е постановления Кабинета министров, на которые они ссылаются, к Пенсионному фонду вообще никакого отношения не имеют. Право человека на пенсию, знаете, закреплено Конституцией. Пенсия – это имущество, это не социальные выплаты. Социальные пенсии – это те пенсии, которые люди получают в управлениях социальной защиты. А остальные пенсии – это заработанное. Это – взносы, и их нужно выплачивать. Является ли это дискриминацией? Однозначно – да", – считает советник Министерства социальной политики Валерий Панченко.

В мариупольском центре оказания помощи пострадавшим во время АТО, желающих через суд восстановить свои пенсии, уже около 10 человек. И это только в одной адвокатской конторе. Как утверждают юристы центра, количество обращений с каждым днем увеличивается. Что касается самих пострадавших, то они полны решимости дойти до международных инстанций.