В Москве по фиктивному обвинению задержан режиссер Кирилл Серебренников

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссёр Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве на сумму в 68 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Москву, сообщил телеканалу "Дождь" адвокат Дмитрий Харитонов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

В конце мая по делу о хищениях бюджетных средств воснованной Серебренниковым "Седьмой студии" прошли обыски в "Гоголь-центре" и в квартире режиссёра . Он был допрошен в качестве свидетеля. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку "Сна в летнюю ночь" в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет идет в "Гоголь-центре". Арестованная по этому делу бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала против Серебренникова показания в суде.

Обвиняемыми по делу проходят также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин.