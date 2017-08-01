В Запорожье задержали на взятке 2 тыс. долларов чиновника областной администрации

В Запорожье правоохранители задержали руководителя одного из отделов Департамента социальной защиты населения на получении неправомерной выгоды в сумме две тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом областной государственной администрации.

Досудебным расследование установлено, что вышеуказанное лицо требовало у жителя города Запорожье неправомерную выгоду в размере две тыс. долларов за положительное решение должностными лицами медико-социальной экспертной комиссии вопроса по оформлению соответствующего заключения комиссии.

"Указанный вывод необходим для дальнейшего оформления документов для ввоза из-за границы автомобиля в качестве гуманитарной помощи для нужд его отца, который является инвалидом", - говорится в сообщении.

Так, 18 августа чиновника задержали после получения указанных денежных средств. Сейчас правоохранителями решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения.