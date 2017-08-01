В Закарпатской области произошла перестрелка

В селе Корытняны Закарпатской области произошла стрельба.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области на своей странице в Facebook.

"Правоохранители установили, что конфликт с применением травматического оружия произошел у складских помещений в Корытнянах, принадлежащих частному предпринимателю из села Холмок. Причиной этого стало недоразумение, возникшее из-за финансовых вопросов.

На предприятие приехал 60-летний житель Ужгорода, который хотел забрать грузовой автомобиль, хранившийся на стоянке склада, как залог для возврата долга.

После отказа собственника помещения отдать транспортное средство ужгородец выхватил травматический пистолет и сначала выстрелил в воздух, а дальше в грудь своему оппоненту", - говорится в сообщении. Полиция отмечает, что пострадавший находится в больнице. Правоохранители начали по факту стрельбы расследование.

"В действиях ужгородца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 355 Уголовного кодекса Украины (принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств, сопряженное с насилием).

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Обстоятельства конфликта между двумя мужчинами выясняют следователи", - рассказали в полиции.