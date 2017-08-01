В Украине демонтировали все известные памятники Ленину

Памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах.

Об этом в интервью ЛIГАБiзнесIнформ сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет – на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения», – сказал он.

Последний памятник Владимиру Ленину в Украине демонтировали в городе Новгород-Северский в Черниговской области.

Вятович отметил, что судьба этих памятников очень разная.

«Большая их часть – это обычные гипсовые фигуры, которые не представляют ни материальной, ни исторической ценности, делались по единому канону. Они уничтожены, конечно. Те, которые представляют собой материальную стоимость, например, из бронзы, могли быть переплавлены. Часть сохраняется для музея. Надеюсь, в конце этого года мы сможем основать такой музей в Киеве, на территории ВДНХ. Это будет музей монументальной пропаганды СССР. Осенью этого года мы его анонсируем», – сказал он.