Заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО

В четверг, 17 августа, 39-летний заключенный убил 34-летнюю сотрудницу Одесского следственного изолятора, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что по данному факту органами полиции Одесской области начато уголовное производство по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

В ходе расследования правоохранительными органами разоблачен 39-летний заключенный, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

Также следователями прокуратуры Одесской области 17 августа начато уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).