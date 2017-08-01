В Госпогранслужбе подтвердили, что заберут у Саакашвили украинский паспорт

Государственная пограничная служба откажет Михаилу Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогрансужбы Олег Слободян, комментируя намерения Саакашвили вернуться.

«Если границу пересекает человек, у которого недействителен документ, то соответственно такой документ изымается, а такому человеку отказывают в пересечении границы», - сказал Слободян, сообщает «Украинская правда».

Он уточнил, что если прекращается гражданство Украины, то и паспорт соответствующего гражданина Украины теряет силу.

Напомним, 26 июля Президент Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Саакашвили украинского гражданства.

Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября.