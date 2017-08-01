Жительница Краматорска госпитализирована с ожогами после попытки самостоятельно потушить пожар

Пожилая жительница Краматорска госпитализирована с ожогами после того, как пыталась самостоятельно ликвидировать горение травы, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В среду, 16 августа, в 16:24 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Подгорная в Краматорске.

Пожар произошел во дворе частного дома, горела сухая трава и мусор. При попытке самостоятельно ликвидировать возгорание пострадала женщина, 1930 года рождения. Она была госпитализирована в Краматорскую городскую больницу №3 в ожоговое отделение с диагнозом "ожоги II и III степени обеих кистей рук".

Огнем уничтожено 50 кв. м травы и мусора. Причина возгорания устанавливается.