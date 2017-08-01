В Киеве на День Независимости пройдет крымский Open Air

В День независимости в Киеве на Почтовой площади состоится первый крымский Open Air "Крымский дом объединяет сердца", посвященный 26-й годовщине независимости Украины. Об этом на пресс-конференции заявил министр культуры Евгений Нищук, - сообщает "Укринформ".

"Среди большой насыщенной программы по всей стране будут замечательные мероприятия, которые инициирует "Крымский дом" и которые состоятся в Киеве на Подоле. Нам важно, что полноценная площадка будет выделена, чтобы все киевляне, наши соотечественники могли прийти и ощутить все многообразие крымскотатарской культуры, выраженной в музыке, танце", - сказал Нищук.

Как отметил программный директор государственного предприятия "Крымский дом" Алим Алиев, в концерте будут участвовать известные крымскотатарские и украинские артисты, среди которых участница Евровидения 2013 года Злата Огневич, Эльзара Баталова, соул певица Азиза Ибрагимова, которая выступит в Киеве впервые, джазовый пианист и композитор Усейн Бекиров, панк-рок группа Shatur - Gudur.

Также состоится серия мастер-классов по традиционным крымскотатарским искусствам, в частности при участии кераммста Рустема Скибина.

Алиев также отметил, что отдельное мероприятие при участии Джамалы Крымский дом сделает вскоре, договоренность с певицей об этом уже есть.

Кроме этого, как сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, на Почтовой площади в рамках праздничных мероприятий пройдет фотовыставка, посвященная истории крымских татар.

"Будет работать фотовыставка, которую готовило Министерство информационной политики, рассказывающая, кто такие крымские татары", - сказала Джапарова.

Заместитель министра отметила, что такие мероприятия особо важны в контексте не только информирования граждан о Крыме и сегодняшнем положении вещей, но и адвокации темы Крыма в информационном пространстве.