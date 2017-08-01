В Днепре прокуратура возбудила дело против чиновников горсовета

Должностные лица Днепровского городского совета подозреваются в служебной халатности относительно инцидента с отравлением детей участников АТО в санатории Бердянска. В их отношении открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Департаментом социальной политики Днепропетровского городского совета проводились тендерные торги по услугам детских лагерей для детей участников АТО, по результатам которых с победителем, предложившим самое низкое ценовое предложение, был заключен договор о отдыхе и оздоровление 500 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно закону, перед заездом отдыхающих готовность заведения должна проверить специальная комиссия и выдать разрешение. Однако, в нарушение требований действующего законодательства, заведению - победителю торгов указанное разрешение не предоставлялось.