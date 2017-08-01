Количество лесных пожаров в Украине выросло вдвое

За период с 1 по 14 августа пожарно-спасательные подразделения Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины ликвидировали 4 тыс. 759 пожаров, на которых спасено 26 человек.

Об это заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передает пресс-служба ведомства.

По словам Чечеткина, в лесных массивах страны количество пожаров увеличилось почти в 2 раза, а площадь - в 5,5 раза. Наибольшее количество пожаров в государственном лесном фонде возникло в Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областях.

"За первые две недели августа в природных экосистемах количество пожаров уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а площадь, пройденная огнем - на 9%. В три раза также уменьшился показатель количества возгораний на торфяниках", - добавил Чечеткин.