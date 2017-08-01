В СБУ прокомментировали задержание ФСБ «агента украинских спецслужб»

Служба безопасности Украины заявляет, что задержание российской ФСБ якобы «агента СБУ», подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму, - это очередная провокация и фейковая новость, которую российская сторона использует для запугивания населения полуострова. Об этом говорится в заявлении украинской спецслужбы.

«Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы «агента СБУ». Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями», - говорится в заявлении.

В СБУ подчеркнули, что на фоне ухудшения жизни крымчан «ФСБ вновь запускает «заезженную пластинку», пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму».