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В Харькове открылся центр службы пробации

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове открылся центр службы пробации, где юристы, психологи и педагоги будут заниматься с людьми, наказание для которых не подразумевает лишение свободы. А для подростков, попавших в конфликт с законом, презентовали отдельный центр – ювенальной пробации.

Об этом идет речь в сюжете МГ Объектив.

При реорганизации службы использовали опыт и методы Канады, где пробация действует уже больше 100 лет. В харьковском центре работают юристы, психологи и педагоги, которые прошли специальную подготовку. Их задача – оказывать консультационную поддержку условно осужденным, помогать с поиском обучающих курсов и трудоустройством. Для размещения офиса капитально отремонтировали помещение в центре города.

Кроме того, центр может заниматься представлением в суде людей, которые только находятся под следствием. Офицеры пробации будут собирать информацию о подсудимом, отзывы родственников, соседей, определять, насколько человек опасен для общества, а затем предъявлять эти сведения на заседаниях. Речь идет о преступлениях, за которые может грозить лишение свободы, но не таких как, например, нанесение тяжких телесных повреждений или убийство.

Для несовершеннолетних сегодня открыли еще один сектор пробации – ювенальной. В числе подопечных центра – 17-летний Виктор. Год назад харьковчанин получил условный срок за преступление, о котором не хочет даже говорить. Добавляет только, что если бы на тот момент был совершеннолетним – наказание могло оказаться иным.

Харьковский центр – уже девятый в Украине. По данным Минюста, всего 2% несовершеннолетних, которые прошли через систему ювенальной пробации, снова совершили преступления. До конца года в стране таких центров должно быть уже 12.


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