Чиновника Госархива Черновицкой области задержали на взятке в размере более 1,3 тыс. евро

Чиновника Государственного архива Черновицкой области задержали на взятке в размере свыше 1,3 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черновицкой области.

"14.08.2017 работники прокуратуры Черновицкой области совместно со следователями полиции и сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области, во время осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), задержали чиновника Государственного архива Черновицкой области после получения им 1350 евро неправомерной выгоды", - говорится в сообщении. Как отмечается, указанный сумму чиновник требовал за изготовление и выдачу фиктивных архивных справок о месте рождения.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о вручении ему письменного уведомления о подозрении.