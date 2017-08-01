СБУ обнаружила в Одесской области тайник с боеприпасами из зоны АТО

В Одесской области сотрудники Службы Безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с боеприпасами из района АТО.

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что тайник с боеприпасами был обнаружен в одном из поселков Подольского района области Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли у местного жителя три боевые гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, более 300 патронов различного калибра и два снаряженных магазина к автомату АК-74. Против злоумышленника открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.