Генпрокуратура и СБУ снова пришли с обысками в Укргаздобычу

Представители Генпрокуратуры и СБУ снова проводят обыски и выемку документов в компании Укргаздобыча.

Как сообщает пресс-служба компании, ГПУ интересуют проведенные в 2016-2017 годах работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин.

Обыски проводятся по решению Печерского районного суда Киева от 11 августа 2017 года. Ходатайство поступило от департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ.

Согласно постановлению суда, изъятию подлежат финансово-хозяйственные документы связанные с отношениями Укргаздобычи и компаниями Tacrom Services S.R.L (Румыния), ГП РУП ПО Белоруснефть (Беларусь).

В компании отмечают, что эти документы касаются проведения в 2016-2017 годах ГРП и капитального ремонта скважин: инженерные отчеты, планы работ, проекты разработки месторождений, и другая информация.

Укргаздобыча считает, что изъятие документации и массовые вызовы на допросы руководителей аппарата и филиалов компании могут дестабилизировать ее работу. "Подобные действия правоохранителей также могут привести к ухудшению имиджа Укргаздобычи и Украины в международной бизнес среде", - сказано в сообщении.

При этом в компании заявили, что сотрудничает с представителями Генпрокуратуры.