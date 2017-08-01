В Донецкой области задержали работника «министерства ДНР»

В Лимане полицейские задержали работника «министерства промышленности и торговли ДНР». Об этом заявляет пресс-служба полиции Донецкой области.

В полиции утверждают, что задержанный также создал нормативно-правовую базу «министерства» и занимался оформлением лицензий на добычу полезных ископаемых, изготовления лекарств, ввоз наркотических и психотропных средств, утилизацию боеприпасов.

«Делал то, что умею», – заявил задержанный. В полиции отметили, что до начала боевых действий он занимал руководящую должность в одной из крупнейших украинских компаний.

«В 2015 году 60-летний мужчина выехал из оккупированного Донецка в Лиман, где зарегистрировался как временно перемещена лицо. Все время он жил "на два дома" – регулярно ездил в Донецк, где в течение некоторого времени проживал», – добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии против задержанного уголовного производства по ч. 1 ст. 256 «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.