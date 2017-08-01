В Украине с начала года перекрыли 11 каналов торговли людьми

В Украине с начала 2017 года перекрыли 11 каналов незаконной торговли людьми.

Об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, пишет РБК-Украина.

"Только в этом году ГПСУ совместно с Национальной полицией ликвидировала уже 11 каналов незаконной торговли людьми, 12 преступников задержано, сейчас в разработке находится еще 8 каналов торговли людьми", - отметил Слободян.

Он также рассказал о недавнем разоблачении нелегальной переправки людей в Великобританию.

"Фактически, речь идет о рабстве 21 века. Они легально въезжали на территорию Польши или стран Прибалтики, а там уже преступники подыскивали им документы со схожей внешностью и переправляли дальше (в Великобританию, - ред.). Этот канал действовал с 2012 года, по предварительным данным, пострадавших около 200 человек", - сообщил Слободян. По его словам, следствие проводилось вместе с правоохранителями Польши, Литвы и Британии.