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В Киеве из-за пожара в многоэтажке люди выбрасывались из окон. Есть жертвы

Сегодня, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве из-за пожара в многоэтажке люди выбрасывались из окон. Есть жертвы В доме №10 Бехтеровского переулка Киева во время пожара, который произошел утром 11 августа, погибли три человека.

Об этом сообщила спикер столичного управления ГосЧС Светлана Водолага в эфире 112 канала.

"К сожалению, имеем три трупа. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений через пять минут после поступления вызова [было установлено, что] мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа. Спасатели долго не могли попасть внутрь квартиры, потому что были бронированные двери. Кроме того, чтобы установить лестницу, понадобилось спасателям время, так как там был газон, там был металлический забор. Во время разведки в квартире нашли тела еще двух людей", - рассказала она.

По неподтвержденным данным, хозяйка квартиры - инвалид. С ней проживали арендаторы.

На сайте ГосЧС сообщается, что сигнал о пожаре поступил в 12:19. К 13:10 возгорание было локализовано.


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