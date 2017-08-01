На Яворовском полигоне завершилось строительство имитационного центра

На базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) построили корпус Центра имитационного моделирования.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"На строительство сверхсовременного центра Министерство обороны Украины выделило более 22 миллионов гривен, а наши зарубежные партнеры помогли с оборудованием, часть из которого, стоимостью 1,5 млн долларов США уже поставлена. Сейчас завершены строительные работы, а уже с 15 августа начнется настройка самых тренажеров", - заявил министр Степан Полторак.

Центр планируют ввести в эксплуатацию до конца августа.