На Яворовском полигоне завершилось строительство имитационного центра

На Яворовском полигоне завершилось строительство имитационного центраСегодня, 13:59
На базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) построили корпус Центра имитационного моделирования.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
"На строительство сверхсовременного центра Министерство обороны Украины выделило более 22 миллионов гривен, а наши зарубежные партнеры помогли с оборудованием, часть из которого, стоимостью 1,5 млн долларов США уже поставлена. Сейчас завершены строительные работы, а уже с 15 августа начнется настройка самых тренажеров", - заявил министр Степан Полторак.
Центр планируют ввести в эксплуатацию до конца августа.