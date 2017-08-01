В Юрьевке во время отдыха на море утонула женщина

В Юрьевке во время отдыха на море утонула женщинаСегодня, 09:58
Шестидесятилетняя женщина утонула в море в селе Юрьевка в четверг, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Отмечается, что 10 августа в 12:20 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в селе Юрьевка Мангушского района Донецкой области произошел несчастный случай на воде.
"Женщина, 1957 года, утонула в море во время отдыха. Тело утонувшей достали на берег другие отдыхающие", - говорится в сообщении.
Специалисты Службы спасения в очередной раз призывают граждан ответственно относиться к собственной безопасности во время отдыха на водных объектах.
"Пренебрежение правилами безопасности может стать причиной гибели и травмирования людей", - предостерегают в ведомстве.