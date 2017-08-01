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В Литве пресечена попытка продажи украинцев в рабство

Сегодня, 15:17 citynews.net.ua | Напечатать

Международную сеть торговли людьми, участники которой собиралась вывозить украинцев в Великобританию для принудительного труда, раскрыли литовские пограничники вместе со своими зарубежными коллегами. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы. 

Операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины, Великобритании, Польши и Латвии. 

Так, пограничники задержали в понедельник трех граждан Литвы и одного гражданина Украины.  Украинец, по имеющимся данным, является главным организатором незаконной схемы переправки людей в Соединенное Королевство. Граждане Литвы помогали ему и осуществляли перевозку людей за границу. 

Отмечается, что на этой неделе сотрудники пограничной службы провели обыски в жилых помещениях, принадлежащих задержанным, а также в нежилых помещениях в Шяуляйском и Мажейкском районах.

Были обнаружены девять нелегально доставленных граждан Украины., которых по данным пограничников, злоумышленники планировали вывезти за границу и, воспользовавшись их уязвимостью, использовать для принудительного физического труда в рабских условиях. 

Украинские правоохранители также сообщили, что во время обысков в Украине было найдено незаконное оружие и поддельные документы, которые, вероятно, использовались для вывоза людей за границу. 

В среду окружной суд Вильнюса разрешил арест организатора преступной схемы на 3 месяца, а его сообщников арестовали на срок от 10 дней до месяца. 

Литовские правоохранители ведут расследование по делу торговли людьми. За это преступление арестованным грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.


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