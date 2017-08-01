Tesla планирует в ближайшем будущем начать тестирование беспилотных грузовиков

Компания Tesla разрабатывает беспилотный электрический грузовик и планирует в ближайшем будущем начать тестирование прототипа подобной машины.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на переписку компании с Департаментом транспорта штата Невада.

Чиновники в штате Калифорния также проводят с представителями Tesla встречи, посвященные разработке компанией "автономных грузовиков", сообщила агентству официальный представитель Департамента транспорта этого штата.

Компания готовится продемонстрировать первый беспилотный грузовик в сентябре. Как отмечает Рейтер, соперники Tesla в этой сфере - Uber и проект Waymo компании Alphabet.

Из переписки Tesla c чиновниками следует, что она изучает возможность создания грузовиков, которые могли бы двигаться в группе таких же машин без водителей.