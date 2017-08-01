Судья открыл заседание по делу о госизмене экс-президента Украины

Оболонский суд продолжил слушать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в четверг, 10 июля 2017 года, передает РБК-Украина.

"Судебное заседание объявляется открытым",- сказал судья Владислав Девятко. В зале суда также присутствует госзащитник Януковича Виталий Мешечек и прокурор главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко. Напомним, ранее сообщалось, что заседание по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича перенесли на 10 августа.

Отмечается, что стороны процесса будут ознакамливаться с письменными, аудио- и видеодоказательствами. Кроме того, суд готов обеспечить участие экс-президента в процессе по делу о госизмене на любой стадии. "Если ваш подзащитный (Виктор Янукович, - ред.) пожелает присоединиться к процессу на любой стадии - суд ему такую возможность гарантирует", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко госадвокату Януковича Виталию Мешечку во время заседания.