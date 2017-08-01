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«Укрзализныця» до конца года не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки

Вчера, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

До конца 2017 года в Украине не будут повышать тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Что касается пассажирских перевозок, к концу года повышений не планируется», - рассказал Кравцов.

Также он отметил, что в ближайшие дни планирует провести консультации с представителями бизнеса по индексации тарифов на грузовые перевозки до конца текущего года, сообщает РБК-Украина.

Кварцов также сообщил, что с 2018 года «Укрзализныця» может перейти к новой системе тарифообразования, которая будет прогнозируемой для бизнеса и привязанной к объективным индексов.


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