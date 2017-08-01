Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 8 августа задержали шесть человек по подозрению в причастности к хищению средств проекта "Стена".

Об этом пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали шесть человек в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена") ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что лица задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Лица задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.191, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины. Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. всех их сейчас доставляют в Национальный антикоррупционного бюро в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении", - сообщили в НАБУ. Отметим, что расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года.