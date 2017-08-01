"Укрпочта" заявляет о перебоях в работе некоторых сервисов из-за DDoS-атаки

Сайт "Укрпочты" уже вторые сутки находится под DDoS-атакой, которая в большей степени нацелена на сервис отслеживания.

Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.

"Во время первой волны атаки, которая началась вчера утром, наша ІТ-служба смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом. Однако сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно", - говорится в сообщении.

В компании уверяют, что предпринимаю все возможное для исправления ситуации.