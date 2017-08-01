Саакашвили уехал из Польши в Литву

Бывший глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили, лишенный украинского гражданства, продолжает беспрепятственно перемещаться по миру. Во вторник он оказался в Литве.

"Всегда приятно находится в братской Литве, особенно среди друзей-основателей литовской независимости: Витаутаса Ландсбергиса, министров, членов правительства и кандидатов в президенты. Я поблагодарил литовцев за поддержку Украины и Грузии, а также очень благодарен за позицию, занятую по поводу моего гражданства", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить Саакашвили литовское гражданство. Но местным СМИ политик сказал, что не намерен отказываться от украинского паспорта.

"Я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", - сказал Саакашвили.

Напомним, 26 июля стало известно, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили. Бывший губернатор в тот момент находился в США. 4 августа он прилетел в Польшу по украинскому паспорту.

Грузинского паспорта Саакашвили был лишен в конце 2015 года.