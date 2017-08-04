Украинские пограничники ищут Саакашвили в багажниках автомобиля на границе с Польшей

Граница с Украины с Польшей искусственно заблокирована. Ждут Михаила Саакашвили - об этом сообщил народный депутат Юрий Деревьянко .

Произошло это на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей - по прямому указанию из администрации президента. Они думали, что Михаил Саакашвили планирует сегодня пересекать границу.

По словам Юрия Деревьянко, пограничники дали команду "Барьер", сообщив, что какой-то человек сбежал.

"Это означает прекращение выпуска и впуска автомобилей с и на пограничный пункт. Они применили специальное устройство для блокировки движения автомобилей. Вопреки закону мой автомобиль, как народного депутата, обыскивали в поисках Михаила ... в багажнике" - написал он нардеп.

После того искусственно создали хаос в очереди, заблокировали автобусами кольцо. И хотя сам пункт пропуска пустой, людей заставляют стоять в многокилометровой очереди. Вокруг много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывают поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили.

Это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений о работе пункта пропуска. А также издевательства над сотнями людей, которые не могут нормально пересечь границу.