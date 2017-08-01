Прокуратура сообщила о подозрении задержанному на взятке чиновнику ГСЧС

Военная прокуратура Южного региона Украины сообщила о подозрении задержанному на получении взятки чиновнику Одесского областного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что военная прокуратура объявила задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по данному событию продолжается.

Напомним, 2 августа, прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области задержала заместителя начальника одного из управлений Главного управления ГСЧС во время получения взятки в сумме 10 тысяч гривен. Правоохранители зафиксировали факты систематического вымогательства и получения злоумышленником неправомерной выгоды за помощь в получении разрешений на использование средств пожаротушения и предотвращение проверок.